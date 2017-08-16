Цитата: Нам Дамм:

На сколько я знаю в контактных единоборствах ЗАПРЕЩЕНО захватывать руками, ногами канаты, стойки и тем более наносить с их помощью удары как это запечатлено на одном из фото.



- можно все делать на ринге.... лично я видел, как один боец подтащил упавшего соперника к канатам, и начал обматывать его шею нижним канатом.... зрители аплодировали...им это понравилось....

- я думаю, нельзя бить противника по голове и спине зиловской монтировкой....как у нас дрались после получки, шофера в автобазе... а вдруг и это разрешено?