NG.kz В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:40 15 августа, во время визита в регион министра сельского хозяйства РК Аскара МЫРЗАХМЕТОВА, ему сообщили, что основной хлебный массив находится еще в фазе молочно-восковой спелости. Начать массовую уборку пшеницы планируют в конце августа.





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