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§ NG.kz
В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29276
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 августа, во время визита в регион министра сельского хозяйства РК Аскара МЫРЗАХМЕТОВА, ему сообщили, что основной хлебный массив находится еще в фазе молочно-восковой спелости. Начать массовую уборку пшеницы планируют в конце августа.


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§ drakon
Re: В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11655
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.08.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто эти плакаты на поле читает?
Птички с сусликами,чтоли?... :lol:
Профайл

Читатель 1
Re: В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы




Отправлено: 16.08.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это для нас, Читателей. Вышел в поле....почитал...
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