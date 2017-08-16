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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5785
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то..
Плохо вышло на сотке, но смысл в том что нет грязи, окурков и тд..
Все чисто и опрятно..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5785
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собственно рудненский Акимат вечером..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5785
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат в Будущем..
Наверно кто то через 33 года тоже скажет что его тут не было, и тогдашние будущие молодые тролли конечно же поддержат, лишь бы насолить..
На всякий случай выкладываю, для Истории..
Мало ли что..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5785
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доска Почета..
Будущих почетных людей..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5785
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль с этой стороны нет фото из Будущего, только с Настоящего..
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Вайпер .
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.08.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
" Бутя " это что было ? Не знаешь ? Ещё через дорогу живет . Халабуду эту в конце 80 -х построили , автор Иосиф Исаков , который в 2012году в доме престарелых Рудного скончался . Что из того , что в шахматный клуб ходил , я вообще в школе учился , что напротив
:-P .

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5785
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обратил внимание на количество зелени..
Такое ощЮщение что ее не стало меньше..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5785
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат тут какой то кривой что ли или мне так кажется..
Может и его тут нет и это всего лишь Привидение?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5785
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот немного с другой стороны..
Чего там еще не было то..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5785
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ракурс со стороны 40 лет Казахстана..
Его тоже кстати не было в 84м..
Ни Казахстана, ни кинотеатра..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5785
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокураторская..
Ее хорошо видно..
Построена в 1988м году, через 4 года после постройки халабуды с часами..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5785
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский ДиснейЛэнд..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5785
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, Сюрпрайс..
Когда он появился, вот катались то от души..
Сейчас голова кружится сама по себе, так бы вспомнил то время, покатался бы..
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5785
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 22:53
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 16.08.17 - 23:01
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 332 из 332«1...330331332
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