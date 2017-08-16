112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4968





(Пользователи) Сообщений: 5785

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:12 Акимат в Будущем..

Наверно кто то через 33 года тоже скажет что его тут не было, и тогдашние будущие молодые тролли конечно же поддержат, лишь бы насолить..

На всякий случай выкладываю, для Истории..

Мало ли что..



