Цитата: Вайпер .:

Не хотел писать , тут . Кончай гнать ! В 1984 году , той халабуды с часами НЕ БЫЛО !



Точно!

А ведь ты опять не хотел писать и оказался прав!

Извиняюсь, эту "халабуду" с часами построили пару лет назад..

И этому фото тоже два года..

Как же я не прав..







Видишь, Костанай строится..