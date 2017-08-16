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§ NG.kz
В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое "перешло" к Казахстану
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29273
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НОВОСИБИРСК, 16 авг — РИА Новости. Озеро Сладкое оказалось на территории Казахстана из-за того, что со временем усохло, госграница в этом месте не менялась, заявило пограничное управление ФСБ по Новосибирской области. «Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту.
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Галым
Re: В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое "перешло" к...




Отправлено: 16.08.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
просто озеро само перешло на нашу сторону, вернулось на свою историческую родину.

Гость
Re: В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое "перешло" к...




Отправлено: 16.08.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан усыхает просто. :lol:

§ 112
Re: В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое "перешло" к...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5765
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое то озеро..
Это охотникам интересно..
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пэтриот
Re: В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое "перешло" к...




Отправлено: 16.08.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость
Казахстан усыхает просто. :lol:

Вроде ясно написано -со стороны России обсохло . :-)

§ 74
Re: В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое "перешло" к...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4222
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 16.08.17 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
пэтриот

Пит, вот ты умный то...
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§ 112
Re: В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое "перешло" к...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5765
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 18:15
Комментарий удален модератором.
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Читатель 1
Re: В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое "перешло" к...




Отправлено: 16.08.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что там озеро...тут Арал почти засох

Джек
Re: В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое "перешло" к...




Отправлено: 16.08.17 - 21:01
Комментарий удален модератором.

* drakon
Re: В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое "перешло" к...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11653
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.08.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Да что там озеро.

Счас на 1 канале - будут
в Новостях - показывать... :lol:
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