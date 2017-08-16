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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5765
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Не хотел писать , тут . Кончай гнать ! В 1984 году , той халабуды с часами НЕ БЫЛО !

Точно!
А ведь ты опять не хотел писать и оказался прав!
Извиняюсь, эту "халабуду" с часами построили пару лет назад..
И этому фото тоже два года..
Как же я не прав..



Видишь, Костанай строится..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5765
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кто то говорил тут что и ЦУМа в 1984м не было и мое фото это обычный советский фотошоп..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5765
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И этой халабуды тогда не было..
ЦУМ построили вместе с Мартом..
Что то непонятно..
Ах да, выходит в 1884м году я был в будущем!
Ой, в 1984м конечно же..



[Исправлено: 112, 16.08.2017 - 21:11]
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не выжно какой ник
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.08.17 - 21:08
Комментарий удален модератором.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 16.08.17 - 21:11
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5765
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 21:12
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 16.08.17 - 21:14
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 16.08.17 - 21:16
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 16.08.17 - 21:16
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 16.08.17 - 21:17
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 16.08.17 - 21:18
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 16.08.17 - 21:18
Комментарий проходит проверку.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2972
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.08.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Не хотел писать , тут . Кончай гнать ! В 1984 году , той халабуды с часами НЕ БЫЛО !


А у него 4 года разницы значения не имеет.
Сейчас зеньки выпучит и брызгая слюной чёт доказывать будет
:lol:
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 16.08.17 - 21:26
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 16.08.17 - 21:29
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 331 из 331«1...329330331
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