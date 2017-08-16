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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5765
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
жёлтый

В том году по 100 тенге брал.
В этом году что то 137 что ли..
Пока повременим до боле менее цен..
Но красный все же как то ближе что ли..
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DavidWaf
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.08.17 - 02:44
Комментарий удален модератором.

DavidWaf
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.08.17 - 05:27
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3487
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.08.17 - 08:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Взяли вино сегодня на пробу

Мдя, пиво уже наверно не торкает, да поди дорого, перешел на борматушку.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3487
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.08.17 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя принимать ̶ʎ̶х̶ʎ̶ɯ̶о̶w̶d̶о̶ƍ̶ винишко гораздо безопаснее для организма, чем принимать все близко к сердцу.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1125
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.08.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Они сделали шкафчики не съемными, раньше то я их снимал и спокойно несли.
Сейчас что то типа дорогое поставили.


Ты же тут по ушам ездил, что мебельный цех держал! А поставили тебе очень даже хорошие направляющие, полного выдвижения. Снимаются они на раз-два, надо просто выдвинуть ящик и отжать сбоку такие чёрные пластмасски-стопора, одну вверх, другую вниз. Но ты со своим мозгом этого не знаете.
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я против
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.08.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прям пропаганда алкоголизма со стороны
некоторых маргинальных личностей-
купил выпил пивасик каждый день , сегодня пью вино,
с фотографиями, описаниями процесса.
потом садятся за руль и едут пьяные.
завтра что будет- купили водки, бухаем?
туда идем товарищи?

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5765
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
тут по ушам ездил, что мебельный цех держал! А пос

Не ври..
Про цех то..
Хотелось бы держать говорил и самим форумчанам предлагал, чтобы он шел на благотворительность..
Но у меня не было и близко никогда его..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5765
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
я против:
прям пропаганда алкоголизма со стороны

Ты не заметил, что скорее пропаганда здовового образа жЫзни и показ того, до чего может привести безобидное пиво?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5765
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
винишко гораздо безопаснее для организ

Все оно туфта, но если в меру выпивать, грамм 100 за раз, то может и полезно..
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житель севера
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.08.17 - 19:15
Комментарий удален модератором.

за_ Я
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.08.17 - 19:27
Комментарий удален модератором.

житель севера
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.08.17 - 19:28
Комментарий удален модератором.

Вайпер .
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.08.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не хотел писать , тут . Кончай гнать ! В 1984 году , той халабуды с часами НЕ БЫЛО !

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5765
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
хотел писать , тут . Кончай гнать ! В 1984 году , той халабуды с часами НЕ БЫЛО !

Какой халабуды то?
Ты что, не помнишь уже города что ли?
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