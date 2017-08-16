Вайпер . Re: Интерактивную инвестиционную карту Костанайской области... #4







Отправлено: - 15:55 Цитата: 74:

Цена за сауну ломовая

у нас в МО за 4500000 руб , есть предложения гораздо лучше и по площади в 10 больше , тут же 6250000 руб , за 18 кв.м . поистине Кустанай город контрастов . 7000000 руб коттедж двухэтажный в Зеленограде 150 кв.м. купить возможно , а это 18 км от Москвы и считается по документам ей же !