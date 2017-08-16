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§ NG.kz
Интерактивную инвестиционную карту Костанайской области планируют перевести на китайский язык
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29273
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сайт map.investinkostanay.kz, на котором размещена интерактивная инвестиционная карта Костанайской области, начал работу месяц назад. Карту создавали в помощь потенциальным инвесторам, которых пытаются завлечь в регион.
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§ 74
Re: Интерактивную инвестиционную карту Костанайской области...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4222
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 16.08.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инвесторы, которые готовы вложить деньги для развития своей идеи или бизнеса, могут воспользоваться этой информацией. Указаны адреса зданий, места расположения участков...

Киньте ссылку на статью про инвестора, который котлы отопительные делал и у него отжали все....
Профайл

§ 74
Re: Интерактивную инвестиционную карту Костанайской области...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4222
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 16.08.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112ый, нашел тебе жилу..

Район/город город Костанай
Адрес ул. Сьянова, 19
Стоимость (млн.) 35 KZT
Площадь кафе, сауна – 18,8 кв. м
Форма собстенности частная
Форма участия продажа
Коммуникации имеются
Подъездные пути вдоль дороги в г. Костанай
Коструктивные особенности находится на проезжей части
Собственник КФ АО «Нурбанк»
Профайл

§ 74
Re: Интерактивную инвестиционную карту Костанайской области...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4222
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 16.08.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ндааа...докатились....

Детский оздоровительный лагерь им. Волынова
айон/город Наурзумский район
Адрес -
Стоимость (млн.) 450 KZT
Площадь 463,44 кв. м
Форма собстенности государственная
Коммуникации -
Подъездные пути дорога с твердым покрытием в 2-х км
Коструктивные особенности опорные, пролетные и комбинированные конструкции
Собственник ГУ «Отдел образования Наурзумского района»
Профайл

Вайпер .
Re: Интерактивную инвестиционную карту Костанайской области...




Отправлено: 16.08.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Цена за сауну ломовая
:lol: :lol: :lol: у нас в МО за 4500000 руб , есть предложения гораздо лучше и по площади в 10 больше , тут же 6250000 руб , за 18 кв.м . поистине Кустанай город контрастов . 7000000 руб коттедж двухэтажный в Зеленограде 150 кв.м. купить возможно , а это 18 км от Москвы и считается по документам ей же !

Читатель 1
Re: Интерактивную инвестиционную карту Костанайской области...




Отправлено: 16.08.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С большим интересом слежу: когда инвестор попрёт?? В чём заманчивость-то??
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