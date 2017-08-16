посетитель Re: Кулагин снова аким #6







Отправлено: - 13:56 Цитата: Умник:

через год возглавит Костанайскую област

Я вот его папе только взлетную полосу нашего аэропорта не могу простить. Ведь из-за него и его дружка из Караганды она у нас до сих пор не реконструирована. Уже республика деньги выделила,а эти двое решили его приватизировать. Поигрались несколько лет и обратно в гос собственность передали,а деньги на ремонт полосы уже уплыли..