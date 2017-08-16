Цитата: 112:

Они сделали шкафчики не съемными, раньше то я их снимал и спокойно несли.

Сейчас что то типа дорогое поставили.



Ты же тут по ушам ездил, что мебельный цех держал! А поставили тебе очень даже хорошие направляющие, полного выдвижения. Снимаются они на раз-два, надо просто выдвинуть ящик и отжать сбоку такие чёрные пластмасски-стопора, одну вверх, другую вниз. Но ты со своим мозгом этого не знаете.