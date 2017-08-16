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§ NG.kz
Жителя Мендыкаринского района судят за жестокое убийство сожительницы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29273
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Я любил ее и люблю до сих пор. Но она хотела уйти, а я не мог без нее жить. У Айнуры были красивые глаза, и в какой-то момент я сильно нажал на них», - вспоминал в суде 33-летний Рустам УТЕПОВ

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ди
Re: Жителя Медыкаринского района судят за жестокое убийство...




Отправлено: 16.08.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот она любовь какая...

FOMA
Re: Жителя Медыкаринского района судят за жестокое убийство...




Отправлено: 16.08.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А глаза то "умныееее" из-за решетки глядят!

Сенби
Re: Жителя Мендыкаринского района судят за жестокое убийство...




Отправлено: 16.08.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая любовь?! Таможенник тамошний мать, жену, сына убил. А теперь этот зверь. Как девушка мучилась. Родичам не надо было отпускать ее к этому зверю. Еще попьет кровушки, если так или иначе на свободе окажется. Как-то безалаберно его ведет конвой, свободной левой может выхватить пистолет прикованного.

Галым
Re: Жителя Мендыкаринского района судят за жестокое убийство...




Отправлено: 16.08.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какая то любовь не наша, не по Казахски, у нас так страстно не любят.

§ 112
Re: Жителя Мендыкаринского района судят за жестокое убийство...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5760
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любовь свою не понять порой, а в чужие дебри лезть, так вообще..
Профайл

§ 112
Re: Жителя Мендыкаринского района судят за жестокое убийство...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5760
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любил тоже до такой степени в молодости, что за измену готов был убить, если бы она была таковой..
Наверно и убил бы..
Тут как карта ляжет..
Профайл

Бывалый
Re: Жителя Мендыкаринского района судят за жестокое убийство...




Отправлено: 16.08.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сенби:
Таможенник тамошний мать, жену, сына убил.

Будучи в это время в городе и до этого отказавшись перекидывать мешок наркоты через погранпост?
Ну-ну...

1222
Re: Жителя Мендыкаринского района судят за жестокое убийство...




Отправлено: 16.08.17 - 18:06
Комментарий удален модератором.

123123
Re: Жителя Мендыкаринского района судят за жестокое убийство...




Отправлено: 16.08.17 - 19:11
Комментарий удален модератором.

123123
Re: Жителя Мендыкаринского района судят за жестокое убийство...




Отправлено: 16.08.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страшно стало читать новости, на страничке Алау- за последние полдн- девушка погибла под колесами автомобиля, в Лисаковске нашли повешанного, кто пропал, собара растерзала щенка. Боже мой, жить страшно становится.
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