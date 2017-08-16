NG.kz Жителя Мендыкаринского района судят за жестокое убийство сожительницы



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:24 «Я любил ее и люблю до сих пор. Но она хотела уйти, а я не мог без нее жить. У Айнуры были красивые глаза, и в какой-то момент я сильно нажал на них», - вспоминал в суде 33-летний Рустам УТЕПОВ



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