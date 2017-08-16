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§ NG.kz
Кулагин снова аким
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29273
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кулагин Павел возглавил район в Алматы. Урррааааа!

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Умник
Re: Кулагин снова аким




Отправлено: 16.08.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят через год возглавит Костанайскую областт

ди
Re: Кулагин снова аким




Отправлено: 16.08.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну все, теперь заживем...

1
Re: Кулагин снова аким




Отправлено: 16.08.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сын паша и дочь маша

123
Re: Кулагин снова аким




Отправлено: 16.08.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Назарбаева очень талантливые внуки,а у Кулагина талантливый сын :lol: Эх,завидую белой завистью генетике данной молодёжи :lol:

1
Re: Кулагин снова аким




Отправлено: 16.08.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кулагин вообще МУЖИК, молодец, всем на зависть, не то что некоторые, наркотой торгуют и деньги клянчат

посетитель
Re: Кулагин снова аким




Отправлено: 16.08.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Умник:
через год возглавит Костанайскую област

Я вот его папе только взлетную полосу нашего аэропорта не могу простить. Ведь из-за него и его дружка из Караганды она у нас до сих пор не реконструирована. Уже республика деньги выделила,а эти двое решили его приватизировать. Поигрались несколько лет и обратно в гос собственность передали,а деньги на ремонт полосы уже уплыли..

1
Re: Кулагин снова аким




Отправлено: 16.08.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и часы теряют (фейковые)

Guest
Re: Кулагин снова аким




Отправлено: 16.08.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кумовство? Да нет же, просто гены хорошие. Ага. :lol:

правп
Re: Кулагин снова аким




Отправлено: 16.08.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пушкой не отгонишь от госслужбы

§ 112
Re: Кулагин снова аким
112


(Пользователи)
Сообщений: 5760
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что сказать, а ведь кто то говорит что таких никуда не принимают..
У нас свободная страна, и это радует..
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