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≡ Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 10 из 10«1...8910
§ NG.kz
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29273
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 11:56
По данным исследования, темпы выбытия русских в этом году самые высокие за последние 5 лет - такой вывод сделали, анализируя статистические данные специалисты Ranking kz.
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рудный
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 18:05
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5760
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 18:07
Комментарий удален модератором.
Профайл

Вайпер .
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 18:09
Цитата:
Бывалый:
https :// www. youtube.com/watch?v=YDg-uaoTY1k

Ну и чего там ? На приличных сайтах по ссылам не посылают , тем более не ходят по ним . Понимающий нашёлся :-x

§ Victor Yang
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9035
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.17 - 18:14
Цитата:
Галым:
будет обстановка и уровень жизни как в северной Корее

Не неси чушь. Пока не сможем себя обеспечить хотя бы на 70% - закрытие границы с Россией не сделает здесь жизнь лучше, а даже совсем наоборот. А мы себя обеспечить так не сможем ещё, как минимум, лет 15 - и это очень оптимистичные надежды.
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§ 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5760
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 18:18
Цитата:
Victor Yang:
хотя бы на 70% - закрытие границы

Как ты себе это представляешь, на хотя бы даже 40 процентов, выкопать ров шириной с гектар и насадить колючей проволоки с током в 500 вольт?
Думаю и этим не достичь этого..
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Мнайдар
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 18:19
Комментарий удален модератором.

§ пешеход
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 16.08.17 - 18:21
Вопрос миграции очень актуальный в нашей области, потому что в начиная с 30 годов прошлого века сюда и выселяли (корейцы, чеченцы) и сами приезжали на великую Целину (53-55 годы) со всех краев (Россия, Украина, Молдова). Северные области Казахстана с их бескрайними степями поднимали всем миром, делая ее аграрной мощью. Помнится поговаривали, что вытягивали за счет количества посевных и 3-5 центнера считалось нормальным показателем. А сейчас? З/совхозы развалили, кругом урбанизация. Идет рост рождаемости коренного населения, переселение оралманов и следствие этого постепенное внедрение государственного языка. Одно хорошо, что не как Прибалты. взяли и отрезали русский язык. В Казахстане президент намного грамотнее поступил. Но как бы мы не развивались, для носителя русского языка казахский никогда не будет родным. (Для русского человека рожденного в РК -казахский язык родной душой, т.к. это Родина. НО не мыслями и общением.) Будущее без знания языка у детей не титульной нации смотрится облачно и затуманено. Благо Елбасы жив и не дает гнобить русских и др.нации, а потом... чей клан возмет вверх- Южан или Алматинцев не известно. Поэтому тяжело уезжать наверное людям с родных мест, но потихоньку понимают и едут. Кто едет, да те кто родились тут. Кто сюда приехал в 30-50 годы, практически тут уже и остались навсегда. Поэтому все эти цифры только начало демографического шатания. Вал через 5-7 лет пойдет. ///....

[Исправлено: Ольга Колоколова, 16.08.2017 - 18:30]
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§ 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5760
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 18:21
Цитата:
Дмимтрий:
чтобы запускать производства с гарантированным сбыто

Это в корне мнение ошибочно и преступно, потому как будут последствия нехорошие, если в это поверишь..
Рынок прежде всего должен быть расчитан на миллиарды потребителей, а не на какой то локальный округ..
Самсунг например, айфон, Лж..
А ты на 300 миллионов что хочешь сделать, что то конкурентное с теми кто расчитывает на миллиардный?
Не получится, сразу сожрут твое производство и моргнуть не успеешь..
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Вахит
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 18:23
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5760
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 18:25
Это как в футбол играть между собой и что?
Футбол от этого как то станет лучше?
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Мнайдар
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 18:27
Комментарий удален модератором.

житель севера
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 18:32
Комментарий удален модератором.

456
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 18:32
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5760
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 18:34
Цитата:
пешеход:
Вал через 5-7 лет пойдет. /

Уже сколько это говорили, с начала 90х..
Ты то сам чего не уехал?
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пэтриот
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 19:02
Комментарий удален модератором.
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