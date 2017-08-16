пешеход Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –... #141





(Пользователи) Сообщений: 64

Регистрация: 18.08.16 (Пользователи) Отправлено: - 18:21 Вопрос миграции очень актуальный в нашей области, потому что в начиная с 30 годов прошлого века сюда и выселяли (корейцы, чеченцы) и сами приезжали на великую Целину (53-55 годы) со всех краев (Россия, Украина, Молдова). Северные области Казахстана с их бескрайними степями поднимали всем миром, делая ее аграрной мощью. Помнится поговаривали, что вытягивали за счет количества посевных и 3-5 центнера считалось нормальным показателем. А сейчас? З/совхозы развалили, кругом урбанизация. Идет рост рождаемости коренного населения, переселение оралманов и следствие этого постепенное внедрение государственного языка. Одно хорошо, что не как Прибалты. взяли и отрезали русский язык. В Казахстане президент намного грамотнее поступил. Но как бы мы не развивались, для носителя русского языка казахский никогда не будет родным. (Для русского человека рожденного в РК -казахский язык родной душой, т.к. это Родина. НО не мыслями и общением.) Будущее без знания языка у детей не титульной нации смотрится облачно и затуманено. Благо Елбасы жив и не дает гнобить русских и др.нации, а потом... чей клан возмет вверх- Южан или Алматинцев не известно. Поэтому тяжело уезжать наверное людям с родных мест, но потихоньку понимают и едут. Кто едет, да те кто родились тут. Кто сюда приехал в 30-50 годы, практически тут уже и остались навсегда. Поэтому все эти цифры только начало демографического шатания. Вал через 5-7 лет пойдет. ///....



[Исправлено: Ольга Колоколова, 16.08.2017 - 18:30]