112 Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –... #142





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 18:21 Цитата: Дмимтрий:

чтобы запускать производства с гарантированным сбыто

Это в корне мнение ошибочно и преступно, потому как будут последствия нехорошие, если в это поверишь..

Рынок прежде всего должен быть расчитан на миллиарды потребителей, а не на какой то локальный округ..

Самсунг например, айфон, Лж..

А ты на 300 миллионов что хочешь сделать, что то конкурентное с теми кто расчитывает на миллиардный?

Не получится, сразу сожрут твое производство и моргнуть не успеешь..