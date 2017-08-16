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≡ Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29273
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным исследования, темпы выбытия русских в этом году самые высокие за последние 5 лет - такой вывод сделали, анализируя статистические данные специалисты Ranking kz.
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рудный
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 18:05
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5759
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 18:07
Комментарий удален модератором.
Профайл

Вайпер .
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
https :// www. youtube.com/watch?v=YDg-uaoTY1k

Ну и чего там ? На приличных сайтах по ссылам не посылают , тем более не ходят по ним . Понимающий нашёлся :-x

§ Victor Yang
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9035
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галым:
будет обстановка и уровень жизни как в северной Корее

Не неси чушь. Пока не сможем себя обеспечить хотя бы на 70% - закрытие границы с Россией не сделает здесь жизнь лучше, а даже совсем наоборот. А мы себя обеспечить так не сможем ещё, как минимум, лет 15 - и это очень оптимистичные надежды.
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* 112
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика
112


(Пользователи)
Сообщений: 5759
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 18:18
Комментарий проходит проверку.
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Мнайдар
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 18:19
Комментарий удален модератором.

§ пешеход
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 16.08.17 - 18:21
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5759
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дмимтрий:
чтобы запускать производства с гарантированным сбыто

Это в корне мнение ошибочно и преступно, потому как будут последствия нехорошие, если в это поверишь..
Рынок прежде всего должен быть расчитан на миллиарды потребителей, а не на какой то локальный округ..
Самсунг например, айфон, Лж..
А ты на 300 миллионов что хочешь сделать, что то конкурентное с теми кто расчитывает на миллиардный?
Не получится, сразу сожрут твое производство и моргнуть не успеешь..
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Вахит
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 18:23
Комментарий удален модератором.

* 112
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика
112


(Пользователи)
Сообщений: 5759
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 18:25
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Мнайдар
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 18:27
Комментарий удален модератором.
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