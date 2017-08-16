Цитата: Victor Yang:

Это не санкции - это цена на нефть на нас отразилась. Да и на России тоже.

вы вообще понимаете что это за санкции, это все по взрослому, будет обстановка и уровень жизни как в северной Корее и Ирана Россия в это команде отверженных, а Казахстан многовекторное государство, если это будет выгодно и санкции поддержим и из всех союзов выйдем и границы перекроем а если перекроем границы с РФ то они будут общаться со средней Азией только по телефону , кто нам сможет помешать?