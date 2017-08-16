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≡ Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29273
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным исследования, темпы выбытия русских в этом году самые высокие за последние 5 лет - такой вывод сделали, анализируя статистические данные специалисты Ranking kz.
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мда
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крысиный бег (он же тараканий) - это большая радость и облегчение и для Казахстана и для России. Бывают периоды, когда тараканы почему-то исчезают из домов, сами куда-то уходят всей толпой. Вокруг становится чисто и хорошо, и уже не надо, брезгливо морщась, травить их дихлофосом. Так что, какую бы мелодию не играла дудочка Крысолова - про колбасу или швабоду, - нужно сказать ему спасибо.

§ Сергей_я
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2071
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.08.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Выехало это понятно а вот приехало 8700 это кто, это где?

Да я думаю хватает стран, где даже хуже чем в Казахстане. Вот они и едут скорее всего. Хотя бы сюда.
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Муса
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
А все потому, что границы то у нас есть, между странами, а зависимость от соседа практически на 100%. Без РФ мы никто и загнемся уже в первые 2-3 года.

по секрету скажу мы уже 25 лет живем без России, а границы можем перекрыть в любой момент, благо она нас не кормит и ни чем не помогает, так что поживем увидим.

§ Victor Yang
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9035
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Или вы не заметили как санкции, наложенные на Россию, не на Казахстан, отразились на Казахстане хуже чем даже на той же России?

Это не санкции - это цена на нефть на нас отразилась. Да и на России тоже.
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* 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5759
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
тогда скупали, потому что было дешево. И

Тебя не понять..
Десять ТВ ладно, в авто на 5 штук баксов закидать дешево..
Да, тойота Прадо за 40 тысяч это дешево..
Но несколько квартир за 80 тысяч тоже..
Так что для тебя дорого, это когда ты сразу сможешь купить хату в Центре Лондона или Ньюйорка?
Ога, с аула поехал так, дорого там, какой я нищий, что не смог купить там, дай ка я лишь только в Самаре 60 тысяч долларов истрачу, как моя сеструха..
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Бывалый
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Да я думаю хватает стран, где даже хуже чем в Казахстане.

1700 из них - приехали из РФ.
Внезапно )))))

Галым
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это не санкции - это цена на нефть на нас отразилась. Да и на России тоже.

вы вообще понимаете что это за санкции, это все по взрослому, будет обстановка и уровень жизни как в северной Корее и Ирана Россия в это команде отверженных, а Казахстан многовекторное государство, если это будет выгодно и санкции поддержим и из всех союзов выйдем и границы перекроем а если перекроем границы с РФ то они будут общаться со средней Азией только по телефону , кто нам сможет помешать?

* 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5759
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Без РФ мы никто и загнемся уже в первые 2-3 года.

Хм..
А кто говорил что мы без РФ собирались как то жить, это нужно ямами и колючей проволокой отгородиться и стенами..
Народ расстреливать, на на Берлинской или корейской стенах..
По моему говоришь о какой то фантасмагории..
Мы тут в силу территориальных причин просто обязаны жить как добропорядочные соседи..
Чтобы друг без друга, это ядерная война должна начаться, и то Епония и Омерика дружат..
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Бывалый
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
А у других , макитры что ли ?

Ничего ты не понимаешь в казахстанцах, собирающихся ехать в РФ.
https :// www. youtube.com/watch?v=YDg-uaoTY1k

Дмимтрий
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так или иначе одному рынку нужно 250-280 млн. человек потребителей чтобы запускать производства с гарантированным сбытом. Хотите или нет , центр этого рынка Россия. А там говорят по русски и никому дела нет татарин ты , удмурт или хохол. Страна одна и россияне ей гордятся. Какое никакое будущее просматривается. А что будет после дряхлого странообразующего старца ?

§ JereK
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1124
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 16.08.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галым:
вы вообще понимаете что это за санкции, это все по взрослому, будет обстановка и уровень жизни как в северной Корее и Ирана Россия в это команде отверженных, а Казахстан многовекторное государство, если это будет выгодно и санкции поддержим и из всех союзов выйдем и границы перекроем а если перекроем границы с РФ то они будут общаться со средней Азией только по телефону , кто нам сможет помешать?


Почитаешь таких, и сразу видно, как много мозгов осталось, тех, что не "утекли" еще. Ну и сразу качество "притекших" мозгов оценить можно, до кучи. :lol:

[Исправлено: JereK, 16.08.2017 - 18:02]
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Бывалый
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 18:03
Комментарий удален модератором.

чукча
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а как не уезжать, на должностях в акимате, прокуратуре, полиции, юстиции, судах, налоговой и других проверяющих и контролирующих гос.органах приимущественно коренное население. Вот и покидают родину не найдя применения своим знаниям и умениям.

Галым
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 18:04
Комментарий удален модератором.

§ 74
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4222
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 16.08.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галым:
РФ то они будут общаться со средней Азией только по телефону

пфффф... вот ты юморист... Кстати давно интернет в колхоз провели?
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