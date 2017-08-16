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≡ Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 7 из 8«1...5678»
§ NG.kz
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29273
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным исследования, темпы выбытия русских в этом году самые высокие за последние 5 лет - такой вывод сделали, анализируя статистические данные специалисты Ranking kz.
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§ 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рудничанин:
такого бреда давно не слышал.
опять

Ну может поспорим с доказательствами или как?
Почему это ты считаешь бредом, за 10 дней получать 130 тысяч или 150?
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Таро
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
3. Из-за того, что не хотят жить с казахским языком. Сюда можно отнести и национализм, который хоть и не часто, но встречается. И само собой с каждым годом это будет все чаще и чаще встречаться.


Эта проблема решается очень просто, пример - конституция Канады. Вот это настоящая демократия, а не пародия на неё.

§ 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати другого дальнего в Караганду зацепили, на их ГОК с Сарбая..
Получает примерно 230 тысяч плюс премия до 100 тысяч..
Но мастер он..
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кустанаец 1
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель г. Костанай:
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Поддерживаю на все 100, не надо боятся переезда, но лучше ехать через консульство РФ по программам переселенцев Во первых с работой там будет проще , плюс возвраты денег на переезд и подъемные выплатят. Самарскую область попробуйте отправить свое резюмэ , не прогадаете если туда поедете

§ 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кафель Рудный, ложить, в среднем не напрягаясь 250 тысяч.
Астана, ехать за бесценок в бригаду туда, 350 тысяч в месяц..
Не меньше..
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§ 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня 130 тысяч только кредитов.
Плюс питание, коммуналка, что то одеться, куда то сходить..
Но никак не 45 тысяч.
Что то Вы братцы. На автостоянках что ли работаете?
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* Victor Yang
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9033
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
На выборах вот не совсем давно кстати.Выборы с 98% явкой и почти все прям за текущего президента. Прям идеальная страна, где довольны ВСЕ без исключения граждане.

Ну, во-первых, 98% - это от голосующих. Во-вторых, а за кого там ещё было голосовать? За двух неизвестных? Да и агитация у них была, мягко говоря, никакая - по одному постеру на квартал и по два билборда на город. Ну и такую твердую власть как наша, сменить просто так невозможно. и перемены не всегда к лучшему. В общем - альтернативы не было попросту.
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кустанаец 1
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересная статистика которая была неделю ранее В этом году ЕНТ сдавало 88600 выпускников из них на казахском языке сдавало 67800 человек , значит всего русскоязычных было 12000 выпускников . Это означает одно , что те кто сдавал экзамены выезжают из страны , выезжают молодые , оплот будущий страны . Выезжают тысячи ежемесячно , а эта статистика реально занижена , в ней нет полного учета и тех кто выехал, но на руках еще имеет каз паспорт В стране огромная проблема и делать вид , что ее нет это угроза национальной безопасности, такая политика это тупик

Гость
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
98% - это от голосующих

При явке избирателей 95%.

Бывалый
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А ты, статист, я смотрю.

Статист тут ты.
А люди, занимающиеся статистикой - статистики.

Гость
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну, во-первых, 98% - это от голосующих

В судьбоносном референдуме в Крыму явка составила 83%, а у нас на ничего не решающие выборы почти все пришли (95%). Кто в это поверит?

Бывалый
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Да видел. На выборах вот

Причем тут выборы если речь идет про статистику?
Еще раз: ты видел как подравнивают цифры в агенстве по статистике?

Гость
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика




Отправлено: 16.08.17 - 16:54
Комментарий проходит проверку.

Гость
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика




Отправлено: 16.08.17 - 16:54
Комментарий проходит проверку.

* 74
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4220
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 16.08.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Бывалый

верните сотрудника Простыню.. Он хоть грамотный был, а ты совсем щупленький малец.. так только гав гав...
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