NG.kz В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое "перешло" к Казахстану



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:51 НОВОСИБИРСК, 16 авг — РИА Новости. Озеро Сладкое оказалось на территории Казахстана из-за того, что со временем усохло, госграница в этом месте не менялась, заявило пограничное управление ФСБ по Новосибирской области. «Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту.

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