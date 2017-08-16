Цитата: Сергей_я:

На выборах вот не совсем давно кстати.Выборы с 98% явкой и почти все прям за текущего президента. Прям идеальная страна, где довольны ВСЕ без исключения граждане.

Ну, во-первых, 98% - это от голосующих. Во-вторых, а за кого там ещё было голосовать? За двух неизвестных? Да и агитация у них была, мягко говоря, никакая - по одному постеру на квартал и по два билборда на город. Ну и такую твердую власть как наша, сменить просто так невозможно. и перемены не всегда к лучшему. В общем - альтернативы не было попросту.