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§ NG.kz
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29271
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным исследования, темпы выбытия русских в этом году самые высокие за последние 5 лет - такой вывод сделали, анализируя статистические данные специалисты Ranking kz.
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Джек
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 14:59
Комментарий удален модератором.

Джек
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда русские, немцы, украинцы уезжают на историческую родину - это
правильно. А когда казахи переезжают в другие страны тоже правильно. Наши казахи там заработают деньги и вернутся в историческую родину.
В настоящее время наши казахи живут не только в России, а так же в Англии, Франции, Германии, Турции, Америки, Китае, Монголии, Узбекистане и в других странах. Пусть живут.

§ Доктор СИЗО
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3736
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 16.08.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-Конечно, надо ехать, не задумываясь......особенно если приглашают....есть у нас на форуме два закадычных друга.... один друг Дракоша живет в Германии, на всем готовом, по заграницам ездит на лечение....личного врача-психиатра имеет....
другой друг 112-й, имеет кучу съемного жилья....но денег не имеет.... постоянно жалуется на свое здоровье, и на то, какие лекарства дорогие... конину с яйцами, год уже не ел...кипшак, а тощими окорочками питается.....что за жизнь не пойму....
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* Сергей_я
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2065
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.08.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
особенно если приглашают

никто не приглашает в принципе))
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декаданс
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..без русского Ивана не будет и Казахстана... :lol: :lol: :lol:

Бывалый
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Просто сами понимаете, статистика дело такое. Там может считать то и верно считают, но пишут в газетах так, как скажут. Всеравно эти данные нельзя проверить на достоверность.

Господи, какой бред.
Может вы и себе уже не верите?

Гость
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика




Отправлено: 16.08.17 - 15:23
Комментарий проходит проверку.

Гость
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика




Отправлено: 16.08.17 - 15:24
Комментарий проходит проверку.

Гость
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика




Отправлено: 16.08.17 - 15:25
Комментарий проходит проверку.

* Сергей_я
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2065
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Неужели 45?

нет не 45, но до 100 тоже не дотягивает. У нас фирма около 80 человек, больше 80ти на руки получает где-то 15-20% работников. Остальные от силы 70.
ГОКе
при чем тут ГОК? В Костанае ГОКа нет. Про Рудный ничего говорить не стану, там с жилье купить не проблема, цены адекватные, если сравнивать с Костанаем, но сложнее с работой. Если ты не горняк, значит ты тоже скорее всего получаешь копейки.
Если интересно, то посчитайте сколько экскаваторщик получает у вас в ГОКе и сколько в России. Цифры почти одинаковые, но курс то разный.
Цитата:
112:
И ты пользуешься безлимитом?

Это здесь при чем? Пользуюсь.
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