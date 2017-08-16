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Страница 52 из 52«1...505152
Куратор темы: Валентин
§ Доктор СИЗО
Re: Новости казахской прессы
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3736
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 16.08.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Для этого так и пишут, конечно же.

- заголовки в российской прессе не лучше..... однажды закопали моего любимого певца Леонтьева..... написано было в траурном тоне....безвременно ушел от нас....расстроился....кто будет ....увезу тебя в тундру на оленях....
-ни черта подобного, оказывается певец завязал с концертной деятельностью....и уехал в Майями к жене....на ПМЖ....)))))
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6533
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.08.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
- заголовки в российской прессе не лучше.....


А в немецкой Bild так вообще караул.
А ещё я английский DailyMail читаю, там тоже.

Граждане, вот вы сами не понимаете как смешно выглядите со своим "а в России не лучше/ещё хуже"?
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1123
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 16.08.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
заголовки в российской прессе не лучше


Кто о чем, а вшивый о бане. :lol:
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6533
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.08.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот пишет Марат Асипов на ratel.kz

Цитата:
За годы независимости выросло поколение, не считающее, мягко говоря, полноценными гражданами тех, кто не говорит на казахском языке

Когда взрослые состоявшиеся мужчины устраивают скандал в самолете из-за незнания стюардессами казахского языка – это напрягает.

Для традиционно воспитанного казаха пнуть девочку, которая по возрасту годится в дочки или даже внучки – это вообще за пределами добра и зла. Никак не мог понять, почему вдруг их поведение стало таким немужским? На мой взгляд, все дело в двойных стандартах, культивируемых в нашем обществе.

[...]

Двойной стандарт того времени предполагал разделение сущностей. На русском языке аксакалы говорили о дружбе народов, а на казахском оттягивались по поводу колониализма и требовали немедленного восстановления исторической справедливости под лозунгом: «Чемодан – вокзал - Россия!».

В ту пору свалило примерно два миллиона человек... Даже был курьезный случай. Одна провластная, скажем так, газета, печатала материалы на двух языках. Главным редактором был русский журналист, который, не глядя, ставил в номер материалы аксакалов на казахском языке.

После выхода каждого номера ему звонили восторженные друзья аксакалов и восхищались мужеством главного редактора, отважившегося публиковать такие смелые материалы.

Главред не понимал, за что его хвалят, но на всякий случай благодарил и обещал продолжать в том же духе. А когда он прочитал переводы Дулата Тулегенова, волосы у него встали дыбом... Кажется, после этого аксакалам перекрыли кислород и перестали платить щедрые гонорары.

[...]

Есть у меня опасение, что основные приступы ксенофобии у нас еще впереди. Если у взрослых мужчин на почве казахского языка возникает желание устроить скандал и пнуть девочку, что же творится в мозгах молодых людей, промытых пропагандой?

Даже страшно подумать, что однажды самолетные скандалы покажутся обществу невинной забавой. За годы независимости выросло поколение, не считающее, мягко говоря, полноценными гражданами тех, кто не говорит на казахском языке.

Эти двойные стандарты, безусловно, очень удобны властям. Можно при случае натравить одних на других.

Не скоро люди поймут, что пока они спасали язык, другие его носители переправляли в оффшоры национальное достояние.

Разделяй и властвуй...



Статья полностью здесь: http://www.ratel.kz/thoughts/uroki_kazahskogo

Рекомендую.
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