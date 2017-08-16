Сергей_я Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –... #69





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2065

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:26 Цитата: 112:

Неужели 45?

нет не 45, но до 100 тоже не дотягивает. У нас фирма около 80 человек, больше 80ти на руки получает где-то 15-20% работников. Остальные от силы 70.

ГОКе

при чем тут ГОК? В Костанае ГОКа нет. Про Рудный ничего говорить не стану, там с жилье купить не проблема, цены адекватные, если сравнивать с Костанаем, но сложнее с работой. Если ты не горняк, значит ты тоже скорее всего получаешь копейки.

Если интересно, то посчитайте сколько экскаваторщик получает у вас в ГОКе и сколько в России. Цифры почти одинаковые, но курс то разный.

Цитата: 112:

И ты пользуешься безлимитом?

Это здесь при чем? Пользуюсь.