Вайпер . Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК... #135







Отправлено: - 14:58 Цитата: Змея Подколодная:

Первый семестр , по итогам вступительных , может быть стипендия , потом вряд ли . Дело в том , что преподавательский состав заточен на зарабатывание денег ; методички , консультации , семинары . Не посещаешь - покупаешь методички , а всё платное , в лучшем случае 3 , или " хвост ". У самого в ведущем университете учился ребёнок , только на 6 курсе сковырнул одну , за платные семинары , с увольнением , и то сам староста был плюс " Союз молодёжи " , плюс другие старосты подписали , а так стена непробиваемая .

