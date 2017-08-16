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§ NG.kz
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29271
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным исследования, темпы выбытия русских в этом году самые высокие за последние 5 лет - такой вывод сделали, анализируя статистические данные специалисты Ranking kz.
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* Сергей_я
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2065
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.08.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
на руки порядка 100 сейчас.

да прям. Кто Вам такое сказал? если б средняя была 100 на руки, люди бы сидели и радовались среднему доходу семьи в 200 тыс. тг.
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ТаТьяна
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Это точно!

гость
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в том числе увеличение пенсионного возраста для женщин, я с 1964 года рождения пойду на пенсию в 63 года, сейчас мне 53, в России через два года бы пошла, у нас через 10 лет, решение вопроса только смена гражданства, очень жаль конечно но,что делать посмотрите сейчас на женщин которым 63, можно им на работу ходить?как они выглядят? как себя чувствуют? без учета конечно чиновниц , обеспеченных всеми государственными благами.

кустанаец 1
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно русскоязычные делают Перспективы для них в Казахстане нет, а с принятием казахского языка на латынь, через десять лет нынешние первоклашки русские и казахи не смогут друг другу слова написать Маловероятно что русскоязычные будут изучать казахский в латыне . У меня соседи казахи их дочка в этом году поступила в Астане в Российский универ , уезжает в Россию, куда поедет ее мать и отец если ребенок один в будущем ? У нее выбор был Москва , Питербург, Екатеринбург и Челябинск . Моя дети даже не рассматривают возвращение в Казахстан ни при каких условиях А сейчас выезжают в основном те , чьи дети окончили ВУЗы в России и там остались . Ага Казахстан назад в процветающее ханство Только вот , что то в истории я о таком процветающем Ханстве не слышал, в инете не находил Может дыты и на каких картах это Ханство есть подскажите ?

Житель г. Костанай
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
люди едут толпами. масштабы переселения можно понять по объявлению посольства в г. Усть-Каменогорск, которые временно прекратили прием документов по программе из-за большого количества желающих.
все правильно, нас там никто не ждет, но и здесь ты мало что можешь добиться без упорства и желания. у меня зарплата 150 000 + ИП приносит примерно столько же доход+жена зарабатывает около 100 000. жить можно и не беспокоиться, квартира, машина, работа. что еще нужно. но почему то мы решили уезжать. в первую очередь, потому что не хотим чтобы ребенок получил это нелепое трехязычное образование, с которым он лишь в Казахстане сможет поступить в ВУЗ и в дальнейшем работать и то не факт.
у меня много друзей и знакомых специалистов уехали или собираются уезжать.
я инженер-сметчик в энергетике, и еще много специализаций по которым я могу свободно работать и они тоже. и вы скажете что те кто приезжают с юга смогут это освоить за короткое время? у нас принимают на работу на освободившиеся места, только по распоряжению руководства в Астане и только определенной национальности. открыто говорят чтобы резюме русских даже не присылали. это не национализм? и с каждым днем это бесит все больше, тем более что я вижу как их протеже работают инженерами. которые даже элементарно не могут измерить напряжение в сети с помощью мультиметра и не знают закона Ома.
тяжело прожив больше 30 лет здесь уезжать в неизвестность, но ради детей в первую очередь все собираются и будут собираться.
я буду только рад если Казахстан будет развиваться и дальше и преодолеет этот дифицит квалифицированных кадров.

Вайпер .
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смело ! Смело , пишете , видно наболело . :-x Ещё раз пишу - никто тут вас не ждёт , с работой в разы хуже . Весь РФ , к Москве подтягивается , только там ещё ;-) , на вахтах Севера , только "свои" с вменяемой ЗП , остальные аутсорс , за копейки работают . Конечно если не великий спец , подобия Серого Волка , к него и дворники 50000 руб имеют :-x Есть уже преценденты , когда из Москвы в область ездят на работу : скинут хорошего спеца , на его место бездарь из Москвы , на его хорошую зарплату , а прежнего в подчинённые - помощники , с существенным минусом по ЗП ну вам это знакомо , теперь это тут и довольно не редко .

* Валентин
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6533
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.08.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Пусть тоже по желанию переселяются ради будущего своих детей на историческую Родину, ничего негативного в этом нет.


Ну вон предложите Сабурову и Мусагалиеву вернуться на историческую Родину :)
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§ Мишаня
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 16.08.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Последнее время к причинам переездов добавилась ещё и реформа образования

Валентин, вы правы. Но она не добавилась, она сильно усугубилась. Когда в 2005м ребенку, не знающего языка, в общеобразовательной школе начали преподавать алгебру на казахском - первая реакция вполне казалась адекватной - из поколения хотят сделать людей 2 сорта, не знающего элементарных наук
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100
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А уезжают в основном те, кто и здесь не пришей кобыле хвост болтаются, мечтая о России. Что здесь работать не хотят, что в России не будут, только сопьются быстрее да последние деньги протрынькают.

§ Мишаня
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 16.08.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Соберешься отдавать детей в школу - найдутся и посылы и цели

Да, только думал немного на опережение ;-) Но, опять же, я не знал языка, нигде меня не учили. Если сейчас казахский не преподают с 1го класса, то согласен. Однако, есть родственники, у которых дети в школе. И не собираются никуда.
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§ 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5737
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТаТьяна:
Причем Назарбаев? А при том, что пока он у власти, нацмены не больно то, голову

Ты дорогуша их где видела то?
В фильмах про нацистов во вторую мировую?
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Kairat stayer
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ну вон предложите Сабурову и Мусагалиеву вернуться на историческую Родину :)


Зачем предлагать, я же указал выше по желанию граждан и это их выбор, если хотят пусть живут там в иностранных государствах. При этом из числа 5 миллионов человек находящихся за рубежом, часть наверняка постепенно вернётся на историческую Родину, дело времени, надеюсь караван не остановят.

Бывалый
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 14:49
Комментарий удален модератором.

Сай
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О подлодке "Курск" - Ларри Кингу "Она утонула" (а там 118 моряков погибло).
Президент французский Макрон в присутствии: "Эти РашаТудей, Спутник-не СМИ", отмолчался, что возмутило Маргариту Симоньян.
А устойчивое словосочетание ПЖиВ.
И вертикаль соотвественная. Следовательно, ехать надо, рассчитывая только на себя.

§ 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5737
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
если б средняя была 100 на руки, люди

Ну назови свою работу и свою зп?
Неужели 45?
И ты пользуешься безлимитом?
На ГОКе сколько например крановщик мой зять получает или водятел другой, неужели 130-150 чистыми?
Крановщик 10 суток в месяц, другой неполный день..
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