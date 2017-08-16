Житель г. Костанай Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –... #49







Отправлено: - 14:38 люди едут толпами. масштабы переселения можно понять по объявлению посольства в г. Усть-Каменогорск, которые временно прекратили прием документов по программе из-за большого количества желающих.

все правильно, нас там никто не ждет, но и здесь ты мало что можешь добиться без упорства и желания. у меня зарплата 150 000 + ИП приносит примерно столько же доход+жена зарабатывает около 100 000. жить можно и не беспокоиться, квартира, машина, работа. что еще нужно. но почему то мы решили уезжать. в первую очередь, потому что не хотим чтобы ребенок получил это нелепое трехязычное образование, с которым он лишь в Казахстане сможет поступить в ВУЗ и в дальнейшем работать и то не факт.

у меня много друзей и знакомых специалистов уехали или собираются уезжать.

я инженер-сметчик в энергетике, и еще много специализаций по которым я могу свободно работать и они тоже. и вы скажете что те кто приезжают с юга смогут это освоить за короткое время? у нас принимают на работу на освободившиеся места, только по распоряжению руководства в Астане и только определенной национальности. открыто говорят чтобы резюме русских даже не присылали. это не национализм? и с каждым днем это бесит все больше, тем более что я вижу как их протеже работают инженерами. которые даже элементарно не могут измерить напряжение в сети с помощью мультиметра и не знают закона Ома.

тяжело прожив больше 30 лет здесь уезжать в неизвестность, но ради детей в первую очередь все собираются и будут собираться.

я буду только рад если Казахстан будет развиваться и дальше и преодолеет этот дифицит квалифицированных кадров.