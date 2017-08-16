bgb Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –... #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3629

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:37 мне кажется, что при обретении суверенитета на пространстве снг это продолжает оставаться обычной картиной.

хотя каков процент русских проживает, например, в ингушетии, дагестане, чечне в сравнении с тем, что было при ссср? хотя эти республики остались в составе рф. что явилось причиной отъезда русских из этого региона россии в другие регионы? только ли война в чечне? а по окончании войны сколько русских вернулись обратно? проявлений национализма в россии точно меньше, чем у нас?

ответ очевиден, думаю...

не могу сказать, что в рф рядовому обывателю живется лучше нашего.

если вдруг придется покидать казахстан, то ни в россию точно!