NG.kz Обладателей "Алтын белгі" зачислили не по выбранным ими специальностям



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:38 Ещё одну неприятную новость узнали абитуриенты, окончившие школу со знаком "Алтын белгі". Их зачислили не на те специальности, которые они сами выбрали, сообщает телеканал КТК. Кроме того, согласно опубликованным спискам, их зачислили в учебные учреждения не по месту проживания. Этот факт огорчил и родителей детей, набравших высокие баллы на тестировании

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