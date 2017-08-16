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≡ Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29270
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным исследования, темпы выбытия русских в этом году самые высокие за последние 5 лет - такой вывод сделали, анализируя статистические данные специалисты Ranking kz.
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§ bgb
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3629
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.08.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне кажется, что при обретении суверенитета на пространстве снг это продолжает оставаться обычной картиной.
хотя каков процент русских проживает, например, в ингушетии, дагестане, чечне в сравнении с тем, что было при ссср? хотя эти республики остались в составе рф. что явилось причиной отъезда русских из этого региона россии в другие регионы? только ли война в чечне? а по окончании войны сколько русских вернулись обратно? проявлений национализма в россии точно меньше, чем у нас?
ответ очевиден, думаю...
не могу сказать, что в рф рядовому обывателю живется лучше нашего.
если вдруг придется покидать казахстан, то ни в россию точно!
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Гость
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика




Отправлено: 16.08.17 - 13:50
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* 112
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика
112


(Пользователи)
Сообщений: 5735
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 13:51
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* Сергей_я
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2060
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.08.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И да, квартиры то тут причем?

Проблема с жильем в Казахстане для молодежи сильнее ощущается и сильнее бьет по карману, чем такая же проблема в РФ.
Про Москву вообще нет речи. Это к России не относится по сути. Да там и жизнь идет иначе. Там людей живет стока же, скока у нас во всей стране. Я считаю туда ехать нет смысла. Там итак перенасыщение.
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Гость
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика




Отправлено: 16.08.17 - 13:53
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Гость
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика




Отправлено: 16.08.17 - 13:55
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Страница 3 из 3«123
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