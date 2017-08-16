Цитата: Мишаня:

А тогда я, получая гражданство в общем порядке: герой нашего времени?

если с семьей - то да, вы герои нашего времени. Если в одного, без жены без маленького ребенка, то просто молодцы, что поставили цель и достигли её. Я в свое время не смог. Просто из окружения никто не собирался в РФ, и про переселение знал тока от каких-нибудь знакомых, у которых тоже какие-то знакомые вроде уехали.

И буквально за 2 года столкнулся с тем, что уже близкие друзья уже уехали или на сумках сидят, да и в целом много кто-то уже уехал или в процессе. По неволе сам задумываешься. Сдерживает то, что работа более ли менее, семья, родители и почти все родственники тут в городе или в костанайской области живут.