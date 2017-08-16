житель севера Re: 268 миллионов тенге вернет "ҚазТрансГаз... #1







Отправлено: - 12:59 причина такого решения покрыта мраком.

когда сколько, года три во всех сми только об этом и писали-

было тихо и никто аймак не трогал. назывались шепотом фамилии почему.

и вдруг что-то произошло.

что?

может и повышение цен на газ отменят, и соответственно на все остальное по цепочке?

или в повышении цен на газ и заложена выплата штрафов и возврат населению?

очень на это похоже.

вы нам штрафы, а мы вам повышение.

что за игры на уровне государства?