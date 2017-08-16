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§ NG.kz
268 миллионов тенге вернет "ҚазТрансГаз Аймақ" казахстанским потребителям
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29270
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проведено расследование нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении АО "ҚазТрансГаз Аймақ". Установлен факт злоупотребления доминирующим положением. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК
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житель севера
Re: 268 миллионов тенге вернет "ҚазТрансГаз...




Отправлено: 16.08.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
причина такого решения покрыта мраком.
когда сколько, года три во всех сми только об этом и писали-
было тихо и никто аймак не трогал. назывались шепотом фамилии почему.
и вдруг что-то произошло.
что?
может и повышение цен на газ отменят, и соответственно на все остальное по цепочке?
или в повышении цен на газ и заложена выплата штрафов и возврат населению?
очень на это похоже.
вы нам штрафы, а мы вам повышение.
что за игры на уровне государства?

гость
Re: 268 миллионов тенге вернет "ҚазТрансГаз...




Отправлено: 16.08.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Т.е. каждому потребителю по 134 тенге? Вы серьёзно о возврате излишне уплаченных???????
Мы это из-за 134 тенге бились с хищником???????
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