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≡ Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29270
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным исследования, темпы выбытия русских в этом году самые высокие за последние 5 лет - такой вывод сделали, анализируя статистические данные специалисты Ranking kz.
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* Сергей_я
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2060
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.08.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель севера:
и многие, оформив гражданство России, живут с видом на жительство здесь,
потому что пока еще все таки тут родина, есть работа,
но при малейшем перетоке через плотину этой проблемы готовы
уехать навсегда.

Кстати да. Таких у нас тоже много. Получили красный паспорт, работают и живут тут, но в любое время готовы уехать, как только все ухудшится. Основная проблема что народ не едет сотнями тысяч это проблема получения самого гражданства. Если б ее убрали/упростили по максимуму, тут бы уже на улицах был песок, а в домах пустые глазницы окон.
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§ 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5735
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Вы казах, либо знаете язык хорошо, соответственно в

Я русскоязычный.
Казахского языка не знаю.
И да, квартиры то тут причем?
Квартира в Москве, если сравнить всю мою недвижимость, и на кухоньку наверно в 6 квадратов не потянет..
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* Сергей_я
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2060
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.08.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТаТьяна:
Ведь Назарбаев не вечен.

Вы знаете, с каждым прожитым днем понимаю, что президент у нас это так, для отвода глаз. Решения принимает не он. По крайней мере глобальные решения. Поэтому после его ухода ничего не изменится. Это при условии если вдруг на престол не прорвется кто-то не тот. И вот тогда или будет в разы хуже или возможно и очень маловероятно - лучше.
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§ 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5735
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТаТьяна:
Ведь Назарбаев не

Он тут при чем?
По моему это вообще отпад..
То есть один человек тут все держит, без помощи самого народа?
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* Мишаня
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 16.08.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
но ипотека там ниже, при рождении детей вообще часть суммы списывается и прочее

Понятно про что речьЦитата:
Сергей_я:
Да тот же Челябинск

Спорно, в свое время я не видел разницы между Рудным и Челябинском в размере оплаты труда. А там где обещали больше - не платили. Челяба - город балаболов работодателей. В Екате 3 места сменил (в лучшую сторону) - никто ни разу не нарушил своих слов. ИМХО
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* Мишаня
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 16.08.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Основная проблема что народ не едет сотнями тысяч это проблема получения самого гражданства

В настоящее время для РФ это НАДУМАННАЯ проблема для русских. Никто не принесет гражданство - побегаете, да. Но за 4 месяца при упортстве - получите по программе переселения
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* Мишаня
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 16.08.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
как озвучивают статисты

Да, это самая научная наука, что в РФ, что в РК. И соц.опросы - в РФ они проводятся в стенах Кремля, в РК (где?) в АкОрде
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* Сергей_я
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2060
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.08.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Но за 4 месяца при упортстве - получите по программе переселения

вот это и мешает. И да, зачастую даже упорство не поможет уехать в тот город, которые ты хочешь, поэтому выбираешь уже любой, куда пускают.
Вот эти 4 месяца, куча проблем и ньюансов и сдерживает тех, кто вроде и работает и на хлеб с маслом хватает вроде, и хочется и больше, но страшновато)). Ну и положение в Каз-не пока более ли менее. Дай бог не Украина. Как только прижмет сильно, так и 4 месяца не помешает никому.
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§ 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5735
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
разницы между Рудным и Челябинском в размере оплаты труда.

И это при том, что у меня живут двое Челябинцев, которые приезжают на ССГПО, я им регистрацию делаю..
Была бы там вразы больше, не приезжали бы..
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* Мишаня
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 16.08.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
вот это и мешает. И да, зачастую даже упорство не поможет уехать в тот город, которые ты хочешь, поэтому выбираешь уже любой, куда пускают

Ну не знаю, меня родня нормально перебралась.
4 месяца - проблема говорите? А тогда я, получая гражданство в общем порядке: герой нашего времени? Нет, если есть цель - остальное все вторично. Делаешь - не бойся. Боишся - не делай!
ЗЫ: родни не было - без помощи, имея только работу и, главное поддержку семьи, добился того, с чем и живу. Не жалуюсь, лучше чем было в РК
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100
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в раздумьях:
Выезжает в основном экономически активное население которое уже готово работать и приносить пользу Государству (создайте только условия), а вот приезжает население заранее заинтересованное во льготах от Государства, что не есть хорошо, потому что будет в голове крутиться одна мысль - "мне все вокруг должны".


В точку. Всё верно. С такой миграцией страна долго не протянет. Переселяются те, кто на благо страны делать вообще ничего не собирается или не хочет, либо какой-нибудь высокосидящий в городе агашка начинает подтягивать 100500 своих родственников и всем вместе им хватает недурно существовать на его взятки и откаты. Это факт и отрицать это бессмысленно.

§ Грибоедов
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 494
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 16.08.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учтите, что это официальная статистика. Не говорю, что занижены цифры, но все-таки. Если по знакомым посчитать, уже набегут десятки и сотни выехавших. А тут приводят по стране.
Насчет з-п, в Татарстане и Башкортостане, если не в нефтяном секторе, то зарплата такая же как тут. 10-12 тысяч рублей.
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§ 112
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5735
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Учтите, что это официальная статистика. Н

Как таг?
То есть миллионы граждан как то там выехали, оформив документы на выезд, став гражданами других стран, и никто ничего не заподозрил?
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* Сергей_я
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2060
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.08.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
А тогда я, получая гражданство в общем порядке: герой нашего времени?

если с семьей - то да, вы герои нашего времени. Если в одного, без жены без маленького ребенка, то просто молодцы, что поставили цель и достигли её. Я в свое время не смог. Просто из окружения никто не собирался в РФ, и про переселение знал тока от каких-нибудь знакомых, у которых тоже какие-то знакомые вроде уехали.
И буквально за 2 года столкнулся с тем, что уже близкие друзья уже уехали или на сумках сидят, да и в целом много кто-то уже уехал или в процессе. По неволе сам задумываешься. Сдерживает то, что работа более ли менее, семья, родители и почти все родственники тут в городе или в костанайской области живут.
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Читатель 1
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если националисты голову поднимут, то зарплата и жильё уже роли не играет
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