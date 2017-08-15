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≡ Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29267
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июне численность населения Казахстана выросла на 20 200 человек. По данным данным министерства национальной экономики на 1 июля, в Казахстане проживало 18 034 400 человек, тогда как по состоянию на 1 июня общая численность населения составляла 18 014 200 человек.
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Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Никакого соглашения не было

Двустороннее соглашение об упрощенном гражданстве.
Отменено в октябре 2011 года.
И справка там требовалась отнюдь не о проживании на территории РСФСР.
Ты вообще в курсе вопроса?
Нет?
Ну а чо лезешь тогда?

1
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 10:44
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей:
в целях повышения рождаемости ввели матерински капитал и другие льготы, однако палка оказалась о двух концах повысилась рождаемость

Рождаемость повысилась потому что рожденные во время всплеска рождаемости 80-х годов начали рожать, а не потому что материнский капитал ввели.
80-ки отрожались и сейчас никаким маткапиталом не подымешь рождаемость.
Маткапитал - это отличный пеар тамошних власть предержащих.
Не более того.
Они тупо оседлали естественный процесс и приписали его себе в заслуги.

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 11:24
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Просто оставлю это здесь...почитайте.

А они не пробовали приплюсовать к стоимости обучения стоимость проживания не в родном городе?

* Змея Подколодная
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 16.08.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
стоимость проживания не в родном городе?

Общага 500 руб ежемесячно, бассейн бесплатно и йога. Цены на продукты почти такие же. Литературу никакую покупать не нужно,все есть в библиотеке. Мы будем снимать двушку (два человека) по 40 000 тенге ежемесячно(вкл интернет), дети на грантах, вообще не вижу проблемы.
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