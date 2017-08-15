Бывалый Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК... #122







Отправлено: - 11:10 Цитата: Сергей:

в целях повышения рождаемости ввели матерински капитал и другие льготы, однако палка оказалась о двух концах повысилась рождаемость

Рождаемость повысилась потому что рожденные во время всплеска рождаемости 80-х годов начали рожать, а не потому что материнский капитал ввели.

80-ки отрожались и сейчас никаким маткапиталом не подымешь рождаемость.

Маткапитал - это отличный пеар тамошних власть предержащих.

Не более того.

Они тупо оседлали естественный процесс и приписали его себе в заслуги.