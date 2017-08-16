андрей Re: ГКП «КТЭК» планирует поднять тарифы на свои услуги на 6-7% #1







Отправлено: - 11:45 Вот зачем на Экспо павильон Казахстана ??? В основе туда свои заходят , действительность знают .Если бы там показали бизнес семьи чиновников их счета , разбитые сёла , Комсомольскую птицефабрику банкрот и ей подобных , при этом сколько было выделено на такого рода проекты , реальные доходы и комуналка ....Вот цэ было бы справедливо , а так "кубанские казаки" получаются , так и то там после войны показана была МЕЧТА , как надо жить ...