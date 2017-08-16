/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ГКП «КТЭК» планирует поднять тарифы на свои услуги на 6-7%		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
ГКП «КТЭК» планирует поднять тарифы на свои услуги на 6-7%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29267
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О неизбежном повышении тарифов на услуги тепло- и горячего водоснабжения с 1 октября 2017 года заместитель директора ГКП «КТЭК» Валерий СОЛОДОВ заявил 15 августа во время круглого стола, проведенного местными коммунистами.
Читать новость

андрей
Re: ГКП «КТЭК» планирует поднять тарифы на свои услуги на 6-7%




Отправлено: 16.08.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот зачем на Экспо павильон Казахстана ??? В основе туда свои заходят , действительность знают .Если бы там показали бизнес семьи чиновников их счета , разбитые сёла , Комсомольскую птицефабрику банкрот и ей подобных , при этом сколько было выделено на такого рода проекты , реальные доходы и комуналка ....Вот цэ было бы справедливо , а так "кубанские казаки" получаются , так и то там после войны показана была МЕЧТА , как надо жить ...

199
Re: ГКП «КТЭК» планирует поднять тарифы на свои услуги на 6-7%




Отправлено: 16.08.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К чему было это собрание? Помахать руками, поговорить про капитализм и вспомнить такое редкое в наши дни слово "мурло"))) Если тариф уже утвержден, информация опубликована, что это было??? Видимо позднее зажигание сработало, но покричать, похаять, повозмущаться, попроклинать - это наипервейшая любовь наших пенсионеров. Молодцы коммунисты, перед сезоном поликлинник держат в тонусе наших пенсионеров)))

§ Макарыч
Re: ГКП «КТЭК» планирует поднять тарифы на свои услуги на 6-7%
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 526
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 16.08.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В России газ для населения стоит около 5,5 рублей. Т.е. около 30 тенге за куб. Мы покупаем в России и у нас он дешевле, даже с учетом транспортировки. Как так?
Профайл

* Сергей_я
Re: ГКП «КТЭК» планирует поднять тарифы на свои услуги на 6-7%
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2053
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.08.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Как так?

значит для россиян завышен. Вот и все.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова, Змея Подколодная

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 171
Пользователей: 7
Всего: 178

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх