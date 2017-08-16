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§ NG.kz
Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан – статистика
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29267
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным исследования, темпы выбытия русских в этом году самые высокие за последние 5 лет - такой вывод сделали, анализируя статистические данные специалисты Ranking kz.
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житель севера
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...




Отправлено: 16.08.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цифры говорят сами за себя.
от хорошей жизни не бегут.
значит что-то пошло не так.

§ Мишаня
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 16.08.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это нормально - каждому по исторической родине! В РК для оралманов программа сразу хорошо работала. В РФ только последние 2 года для соотечественников адекватно заработала. Вот и увеличение потока из РК за последний год. Коренное население восполнит пробел в миграционных процессах.
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§ Мишаня
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 16.08.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель севера:
от хорошей жизни не бегут.
значит что-то пошло не так

Правильное утверждение. Только почему осознанное решение называется "побег"? Допустим, в РФ медом не намазано - ничего на блюдечке не будет! Плюс - Россия большая возможности больше и сгодиться можно хоть где. Это конечно, если есть большое желание сгодиться
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* Сергей_я
Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2053
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.08.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель севера:
значит что-то пошло не так.

3 причины отъезда русскоязычных.
1. В РФ проще купить/получить жилье.
2. В РФ зачастую зп больше, поэтому проще купить/получить жилье.
3. Из-за того, что не хотят жить с казахским языком. Сюда можно отнести и национализм, который хоть и не часто, но встречается. И само собой с каждым годом это будет все чаще и чаще встречаться.
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