Сергей_я Re: Русские, немцы, украинцы и казахи покидают Казахстан –... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2053

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:23 Цитата: житель севера:

значит что-то пошло не так.

3 причины отъезда русскоязычных.

1. В РФ проще купить/получить жилье.

2. В РФ зачастую зп больше, поэтому проще купить/получить жилье.

3. Из-за того, что не хотят жить с казахским языком. Сюда можно отнести и национализм, который хоть и не часто, но встречается. И само собой с каждым годом это будет все чаще и чаще встречаться.