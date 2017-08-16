Доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6856





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 09:46 Цитата: Доктор СИЗО:

жилье и пропитание, на конспиративной квартире, обеспечивает ему наш 112-й.....

- а ты, должен прибыть в Костанай на своем драндулете, погостить у нас для маскировки....потом тайно захватить с собой полковника.... привести домой.... и помочь легализоваться... женить земляка на Барбаре и дать ему Барбарину фамилию...понарошку....)))))