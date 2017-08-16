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§ NG.kz
Молодежный турнир по боям без правил стал украшением Дня молодежи в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29267
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профессиональные бои провели в субботу, 12 августа, на набережной 25-летия независимости. Всего на ринг поднялись 22 спортсмена, выступавшие в 11 весовых категориях. Перед началом турнира прошел сильный дождь.


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Нам Дамм
Re: Молодежный турнир по боям без правил стал украшением Дня...




Отправлено: 16.08.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сколько я знаю в контактных единоборствах ЗАПРЕЩЕНО захватывать руками, ногами канаты, стойки и тем более наносить с их помощью удары как это запечатлено на одном из фото.

§ Доктор СИЗО
Re: Молодежный турнир по боям без правил стал украшением Дня...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3734
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 16.08.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нам Дамм:
На сколько я знаю в контактных единоборствах ЗАПРЕЩЕНО захватывать руками, ногами канаты, стойки и тем более наносить с их помощью удары как это запечатлено на одном из фото.

- можно все делать на ринге.... лично я видел, как один боец подтащил упавшего соперника к канатам, и начал обматывать его шею нижним канатом.... зрители аплодировали...им это понравилось....
- я думаю, нельзя бить противника по голове и спине зиловской монтировкой....как у нас дрались после получки, шофера в автобазе... а вдруг и это разрешено?
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