Цитата: Валентин:

ты от природы такой, или это выработалось в процессе работы на родное государство?

Да от природы я дурак, разве есть у тебя в этом сомнения?

От природы тут умный только один - ты.

Так что выработалось у меня это в процессе работы на родной акимат.

Да.

Цитата: Валентин:

В известном сериале был прекрасный иллюстрирующий пример: если тебе нагадить на голову, ты лишь улыбнёшься и скажешь спасибо за тёплую шапку.



По жизни навык, впрочем, для многих - полезнейший.

А где-то просто и незаменимый.

Не знаю.

Не пробовал.

Не могу судить.

Тебе как испытавшему на себе, наверное виднее.