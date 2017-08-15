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§ NG.kz
Еще раз об ЭКСПО
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера приехали с выставки ЭКСПО в Астане. Хочу поделиться. Отлично! Пугали ценами на еду - мы взяли ее с собой, оставили в шкафах на территории (бесплатно) и по надобности брали, пугали грязными туалетами - нет, все чисто, бумага есть, мыло, горячая вода, полотенца, даже ребенок, от которого тошнит от запаха туалета, ничего не заметил, правда, было чисто.
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Бывалый
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
будь как Бывалый, живи амебой

Ну вот живут же амёбы-амеры.
Причем заметь - живут куда лучше не-амёб россиян.
Парадокс, (ф)ля!
))))

"Эффективность деятельности? Не, не слышал"

Бывалый
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 15.08.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
ты от природы такой, или это выработалось в процессе работы на родное государство?

Да от природы я дурак, разве есть у тебя в этом сомнения?
От природы тут умный только один - ты.
Так что выработалось у меня это в процессе работы на родной акимат.
Да.
Цитата:
Валентин:
В известном сериале был прекрасный иллюстрирующий пример: если тебе нагадить на голову, ты лишь улыбнёшься и скажешь спасибо за тёплую шапку.

По жизни навык, впрочем, для многих - полезнейший.
А где-то просто и незаменимый.

Не знаю.
Не пробовал.
Не могу судить.
Тебе как испытавшему на себе, наверное виднее.

Олжас
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 16.08.17 - 03:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напали на человека. Лишь бы уличить в чем то. Да смысла нет. Да сожрала дохрена. Но красиво же. Детям показать просто что то необычное. Опять же добродушные иностранцы. Сами не были а ноют как будто все . ютуб все не раскроет. И не надо только говорить что просто ехать не хочу. По разным причинам не вот и беситесь

про благосостояние
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 16.08.17 - 06:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Да не все американцы то хорошо живут. Нам как всегда только обертку красивую показывают. А у них 20 % живут за чертой бедности. Более 5 млн. людей проживают в трейлерах, Карл. Около 30 млн. проживают в таких трущобах, что наши хрущобы рядом с ними элитным жильем покажутся. А 40 млн. людей питающихся за счет продуктовых карточек, не о чем не говорит? Все остальное благосостояние построено так, что шарахни их сейчас кризис подобный " великой депрессии " 30-х годов прошлого века, все рухнет так что мало не покажется. Вся их эффективность сейчас строится на одном принципе, кто сильней - тот и прав. Но вот с Ираном, Россией и Китаем у них это не получается. Сейчас они уже решили нести в Венесуэлу демократию, там нефти много.
И да, почему такой щастливый народ, на днях в Вирджинии учудил майдан по американски?

Кобыла-батыра
Re: Еще раз об ЭКСПО




Отправлено: 16.08.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
СМСками задолбали уже со спамом этого экпо. Теперь в газету лезут Цитата:
Супер! Кто не был, поезжайте.
Надоели. Экспо может восхитить только тех, кто дальше Карабалыка не был)
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