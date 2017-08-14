Медный Re: Опубликован новый список обладателей образовательных грантов... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 252

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:50 Я могу понять, что "Алтын бельгэ" как люди закончившие с красным аттестатом школу, могут претендовать на грант, но я не могу понять... государство сельскими квотами что хочет нам сказать? что в сёлах уровень образования ниже... поэтому занизим для сельских проходной балл на грант.

Мы (гос. власть) как бы это не думаем исправлять, делаю вывод, так как сельские квоты были с момента введения ЕНТ, а это уже скоро 15 лет и их не отменяют.

Не будем сами тянуться и всех на уровень подтягивать (это затратно) снизим бал, и те кто не прошёл бы по-любому из-за уровня знаний в следствии недостатка обеспечения и др. пройдёт на грант. а тот у кого знания были крепки (подразумеваем городского выпускника) тот пойдёт учиться платно, или не пойдёт учиться.

таким образом мы имеем в ВУЗах - грантников недоучек из сёл (я понимаю, что так не всегда и нужно разбираться в каждом отдельном случае), и грантников из города, которые на голову выше по знаниям тех, кто из сёл

