Бывалый Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК... #120







Отправлено: - 10:28 Цитата: Все просто:

Никакого соглашения не было

Двустороннее соглашение об упрощенном гражданстве.

Отменено в октябре 2011 года.

И справка там требовалась отнюдь не о проживании на территории РСФСР.

Ты вообще в курсе вопроса?

Нет?

Ну а чо лезешь тогда?