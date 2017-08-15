Цитата: Обликоморале:

чего это по Бородина неделю назад бордюры красили, а вчера снова этим делом занимались, да еще пешеходные переходы обновили в веселенькую раскраску

Это мелочи, уже привычное дело

А вот из новенького - тополя в посадках вдоль федоровской трассы побелили как по линейке, от новой развязки и до поворота на Шеминовку. Теперь понятно, зачем