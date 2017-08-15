Цитата: пешеход:

Наверное пусть лучше Россия принимает русских и другие этносы, чем в скором времени ее заполнят китайцы, которые уже заселяют все больше и больше Дальний Восток и оттуда как самовыравнивающаяся жидкость заполняя другие субъекты федерации.

вы правы на 100% в России сейчас демографическое падение особенно титульной нации Русских, в целях повышения рождаемости ввели матерински капитал и другие льготы, однако палка оказалась о двух концах повысилась рождаемость не титульной нации кавказцев, бурятов, тувинцев, башкиров и .т д , вы наверное заметили в вооружённых формированиях РФ увеличилась доля военнослужащих не титульной нации в некоторых формировании доходит до 50% и есть перспектива увеличения, так как рождаемость у этих нации в связи с гос помощью утроилась, Россия заинтересована в привлечении Русских из за рубежа что бы не оказаться меньшинством у себя на родине, как вы знаете была попытка расширить так называемый "Русский Мир" однако увы попытка провалилась, и по видимому по какому то существующему соглашению между президентами РК и РФ стимулируется миграция Русского населения из Казахстана в РФ Латинизация и другие новации в образовании, ну в общем в перспективе ассимиляции с коренным населением так ка нет притока Русского населения, может быт читали до реформы Столыпина о переселении крестьян, местные казаки постепенно начали говорить на Казахском языке жениться на Казашках, перенимать обычай и постепенно ассимилироваться, вот то же может произойти с оставшимися Русскими в том числе и с моими детьми.