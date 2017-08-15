про эмиграцию Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК... #105







Отправлено: - 05:50 Очень показательно в этом плане посмотреть на Прибалтику.

Бегство населения из Прибалтики ускоряется галопирующими темпами, Литва и Латвия превратились в европейских рекордсменов по эмиграции и вымиранию, две трети эмигрантов заявляют, что никогда не вернутся в Прибалтику. Из-за эмиграции в странах Балтии растёт дефицит специалистов, в том числе врачей, а остающимся в Прибалтике жителям среднего и старшего возраста через несколько лет не на что будет платить пенсию. Эмиграция, превращённая прибалтийскими властями в панацею от любых социально-экономических трудностей, оказалась смертным приговором для Литвы, Латвии и Эстонии: при сохранении нынешних темпов депопуляции эти страны просто не смогут дальше существовать.

Сначало её покидало русскоязычное население,следом шел развал промышленности.Но прибылты верили " Европа нам поможет". Когда поняли что нет, то особо здравомыслящее население начало ее покидать стремительно. В частности молодежь от 18 до 30.

Просто там этот процесс на волне русофобии быстро шел. Но в нашем случае, казахстану может светить похожее.