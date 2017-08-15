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≡ Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июне численность населения Казахстана выросла на 20 200 человек. По данным данным министерства национальной экономики на 1 июля, в Казахстане проживало 18 034 400 человек, тогда как по состоянию на 1 июня общая численность населения составляла 18 014 200 человек.
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про эмиграцию
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 05:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень показательно в этом плане посмотреть на Прибалтику.
Бегство населения из Прибалтики ускоряется галопирующими темпами, Литва и Латвия превратились в европейских рекордсменов по эмиграции и вымиранию, две трети эмигрантов заявляют, что никогда не вернутся в Прибалтику. Из-за эмиграции в странах Балтии растёт дефицит специалистов, в том числе врачей, а остающимся в Прибалтике жителям среднего и старшего возраста через несколько лет не на что будет платить пенсию. Эмиграция, превращённая прибалтийскими властями в панацею от любых социально-экономических трудностей, оказалась смертным приговором для Литвы, Латвии и Эстонии: при сохранении нынешних темпов депопуляции эти страны просто не смогут дальше существовать.
Сначало её покидало русскоязычное население,следом шел развал промышленности.Но прибылты верили " Европа нам поможет". Когда поняли что нет, то особо здравомыслящее население начало ее покидать стремительно. В частности молодежь от 18 до 30.
Просто там этот процесс на волне русофобии быстро шел. Но в нашем случае, казахстану может светить похожее.

Все просто
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 07:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В бытность действия двустороннего соглашения справку о проживании на 21.12.91 россияне требовали заведомо зная что в паспортных столах рк нет таких сведений.

Ну зачем, зачем чушь нести. Никакого соглашения не было, в одностороннем порядке Россия требовала. А справку, подтверждающую место проживания на 21.12.91 можно было взять в паспортном столе. А причем здесь Казахстан, если гражданин на эту дату проживал в России.

§ Обликоморале
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3487
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.08.17 - 07:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто оставлю это здесь...почитайте.
Профайл

Serg
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Налоги низкие.
На все не хватает.
Это так трудно понять?
А-а-а, я понял.

Похоже на мысли/ человек сразу пишет то что в голову приходит. Люди должны сначало мысли переварить а потом говорить а то похоже на блондинку
-О люди идут
-О туфельки
-АА тут человека убили
-О люди идут
....

Guest
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Егору-Ермеку:
и шо? они дворника, а их дети через несколько лет станут инженерами прокурорами, врачами, акимами

Собрались трое: немец, француз и казах. Немец говорит: наша медицина до того дошла, что одному мужику ноги отрезало трамваем, так ему врачи ноги пришили и чемпионом по бегу стал. Француз в ответ говорит: это что, вот у моего друга легкие от сигарет сгнили, так ему наши врачи легкие пересадили и он стал чемпионом мира по плаванию. Казах подумал и говорит: это что, вот у нас чабана волки съели, осталась только ж.па и уши. Немец с французом глаза выпучили: И?! Казах в ответ: наши врачи к ж.пе уши пришили, сейчас акимом района работает...
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