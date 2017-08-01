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§ NG.kz
Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предваряю фото-впечатления эпиграфом и коллажем : «Из убогого окна, сфера ЭКСПО так красна». Ведь меняются времена, изобретаются новые технологии, но вечен внешний и внутренний вид вагонов состава поезда сообщением Кустанай-Алма-ата.
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nemes
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.




Отправлено: 02.08.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дарвин:
Много товаров с африканского континента (кенийский чай, кожанные изделия из рептилий, кофе, какао),

Ну кофе-чаем нас не удивишь.А чё прорывного в африканских лавках было? Я имею ввиду,энергетического? Надеюсь не рептилии-пресмыкающиеся? А куда таможня глядела?? Даже в Расей можно на нары присесть за убийство змей,черепах,динозавров. Или ЗонаKZ неподсудна?

§ Xacatel
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 151
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 02.08.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Корейский павильон вообще не стоит стоять полтора часа в очереди ради двух мультиков по 15 минут. Вот было то разочарование...

Я был на экспро, прошел все павильоны в том числе и коммерческие, спонсоров за 3 дня с 9 до 21 ежедневно. Так же и побывал в цирке. Цирк высший пилотаж.

Тоже рекомендую для посещения, очень интересно.
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кустанаец
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.




Отправлено: 15.08.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бедный народ Кустаная. даже владелец сети отелей
с погонялом таксист
не смог сьедить на експо. что говорить о скотнике,
поваре....
на а СФЕРА- это понятно,это ответ Парижу,
теперь евро- пейцы будут летать что бы хотя бы раз в жизни
побывать в СФЕРЕ. ну не пенсы, им кушать надо, денег нет.
увидеть СФЕРУ и умереть -это мечта многих людей на планете Земля
это вам не металлмческая ферма из перекладин и заклепок,
против которой ой был бурный протест парижан в году 1900.
предлагаю назвать ее- НУР-_СФЕРА,
или СФЕРА НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ.
в ответ на Эйфелеву башню.
ведь ясно кто "родил" эту "СФЕРУ"
на многие годы символ страны.

гость
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.




Отправлено: 15.08.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Xacatel:
Я был на экспро


не туда зашел... там другая дверь.

§ yudjin
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4736
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.08.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
предлагаю назвать ее- НУР-_СФЕРА,

опоздал малость... её ужо офисиально назвали Нур алем :-P
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§ 112
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
ведь ясно кто "родил" эту "СФЕРУ"
на

Однозначно и это придумал не ты!
Сам то что то создал?
Назовем твоим именем!
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§ saba
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 16.08.17 - 06:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прорывных идей, для массового применения вообще пока в мире нет, я полагаю. Есть только общее направление, куда двигаться. С теми же электромобилями, как только отменили дотации и налоговые преференции в Дании и Гонконге, сразу же продажи сошли на нет. Поэтому ждать, чего-то нового , тем более на выставке смысла нет. Европа идет на определенные жертвы, ради экологии, есть ли смысл идти нам за ними не знаю. США вышло из Парижского соглашения и не стыдится. А жирка, как у Европы, у нас нет. Преждевременно это для нас, я так считаю.
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§ Victor Yang
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9029
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.17 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
С теми же электромобилями, как только отменили дотации и налоговые преференции в Дании и Гонконге, сразу же продажи сошли на нет.

Недавно Тойота объявила что прекратит выпуск автомобилей на ДВС к 2050 году. В Германии также с 2050 года запретят продавать автомобили с ДВС. И ещё где-то уже были подобные законы.
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§ Обликоморале
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3487
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.08.17 - 08:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Уууу... до 2050 года есчо дожить надо. Я думаю для нас 2030 пока важней. :-)
А так видимо они подсчитали, что к 2050 году нефть закончится, поэтому к тому времени придется по любому переходить на другие альтернативные источники производства энергии. И кто знает, где может случится прорыв в науке. Но пока думаю, нефтяные магнаты, однозначно будут вставлять палки в колеса всем этим альтернативам.
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§ Victor Yang
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9029
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.17 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А так видимо они подсчитали, что к 2050 году нефть закончится

Не, я думаю что это связано с инфраструктурой, переналадкой производств. Это всё за 10 лет не делается.
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