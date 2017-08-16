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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.08.17 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
жёлтый

В том году по 100 тенге брал.
В этом году что то 137 что ли..
Пока повременим до боле менее цен..
Но красный все же как то ближе что ли..
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DavidWaf
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.08.17 - 02:44
Комментарий удален модератором.

DavidWaf
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.08.17 - 05:27
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3487
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.08.17 - 08:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Взяли вино сегодня на пробу

Мдя, пиво уже наверно не торкает, да поди дорого, перешел на борматушку.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3487
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.08.17 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя принимать ̶ʎ̶х̶ʎ̶ɯ̶о̶w̶d̶о̶ƍ̶ винишко гораздо безопаснее для организма, чем принимать все близко к сердцу.
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