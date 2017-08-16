112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4936





(Пользователи) Сообщений: 5725

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 01:10 Цитата: Добринцофф:

жёлтый

В том году по 100 тенге брал.

В этом году что то 137 что ли..

Пока повременим до боле менее цен..

Но красный все же как то ближе что ли..