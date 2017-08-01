кустанаец Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО. #47







Отправлено: - 18:37 бедный народ Кустаная. даже владелец сети отелей

с погонялом таксист

не смог сьедить на експо. что говорить о скотнике,

поваре....

на а СФЕРА- это понятно,это ответ Парижу,

теперь евро- пейцы будут летать что бы хотя бы раз в жизни

побывать в СФЕРЕ. ну не пенсы, им кушать надо, денег нет.

увидеть СФЕРУ и умереть -это мечта многих людей на планете Земля

это вам не металлмческая ферма из перекладин и заклепок,

против которой ой был бурный протест парижан в году 1900.

предлагаю назвать ее- НУР-_СФЕРА,

или СФЕРА НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ.

в ответ на Эйфелеву башню.

ведь ясно кто "родил" эту "СФЕРУ"

на многие годы символ страны.