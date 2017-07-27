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§ NG.kz
Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественный деятель Мухтар Тайжан на своей странице в Facebook просит президента Нурсултана Назарбаева уволить министра образования и науки Казахстана Ерлана Сагадиева, передает ИА «NewTimes­.kz».
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про страну
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...




Отправлено: 16.08.17 - 06:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
успешно про...ли страну

Очень глупое утверждение в отношении людей, которые не имели к этому ни какого отношения. Все прекрасно знают почему и как была пр...на страна. Даже ты прикидывающийся д..ом, это прекрасно понимаешь. И вот именно по таким вот твоим ответам, явно видно, как ты отрабатываешь свои деньги по указу таких д..ов сверху.
Деньги не пахнут. И именно тебе и агашкам реально пофиг, что будет со страной, образованием дальше. Главное сейчас хапнуть и как начнутся непонятки, срочно бежать из страны. А уж места приземления, для дальнейшего комфортного проживания заготовлены у многих. И поэтому дети у многих высокопоставленных, давно учатся в америках, россиях и европах и сюда возвращаться не собираются, потому что понимают, что здесь будущего как такового нет.

§ Обликоморале
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3487
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.08.17 - 08:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повторюсь. Уезжает молодежь и что самое интересное, в основном наиболее образованная.
И дело ведь не только в том, что кусаются цены. Первично само качество обучения в вузах и как следствие, дальнейшие перспективы и возможности.
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