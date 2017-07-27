про страну Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в... #30







Отправлено: - 06:30 Цитата: Бывалый:

успешно про...ли страну

Очень глупое утверждение в отношении людей, которые не имели к этому ни какого отношения. Все прекрасно знают почему и как была пр...на страна. Даже ты прикидывающийся д..ом, это прекрасно понимаешь. И вот именно по таким вот твоим ответам, явно видно, как ты отрабатываешь свои деньги по указу таких д..ов сверху.

Деньги не пахнут. И именно тебе и агашкам реально пофиг, что будет со страной, образованием дальше. Главное сейчас хапнуть и как начнутся непонятки, срочно бежать из страны. А уж места приземления, для дальнейшего комфортного проживания заготовлены у многих. И поэтому дети у многих высокопоставленных, давно учатся в америках, россиях и европах и сюда возвращаться не собираются, потому что понимают, что здесь будущего как такового нет.