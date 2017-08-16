Цитата: Доктор СИЗО:

То был социальный заказ. И раньше их никто нормальный здравомыслящий человек даже в руки их не брал. Так и останутся гнить на полках казенных библиотек в кириллице.



Я с вами совершеннейшим образом согласен.

Считаю, практически всем в нашем независимом и суверенном государстве вполне достаточно уметь считать до ста, и написать своё имя латиницей.

Нам нужны квалифицированные потребители, а не какие-то там образованные специалисты, знающие и умеющие много чего.



Цитата: Доктор СИЗО:

Полторы тысячи в месяц все платим. А мусор приходится выносить за 3 квартала.



Не говорите.

Трамвай вон собираются пускать, а плашек на три восьмых дюйма не найти.