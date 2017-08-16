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Страница 51 из 51«1...495051
Куратор темы: Валентин
§ Грибоедов
Re: Новости казахской прессы
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 493
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 16.08.17 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я даже на русском в транслите читать не могу. Мозги сразу сворачиваются и не хотят воспринимать. Понимаю, что многие из-за рубежа пишут, у них там просто нет кириллических символов, но умудряются же такие портянки выкладывать транслитом. Боюсь, романы Ауэзова или Муканова транслитом будут тоже дико смотреться.
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§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9027
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.17 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Это что, если детей учить казахскому языку на латинице, они по английски сами по себе не заговорят что ли?????

Заговорят конечно! А также на испанском, португальском, французском и немецком! Алфавит же один!!!
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§ Доктор СИЗО
Re: Новости казахской прессы
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3730
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 16.08.17 - 01:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
романы

Не ворчи старина. До сих пор не заметил, что ли уже живешь в другой стране и люди здесь другие. Что касается вышеупомянутых писулек. То был социальный заказ. И раньше их никто нормальный здравомыслящий человек даже в руки их не брал. Так и останутся гнить на полках казенных библиотек в кириллице. Удивляюсь вам. Не устаете таскать камешки и бросать исподтишка под колеса нашего состава.
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§ Доктор СИЗО
Re: Новости казахской прессы
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3730
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 16.08.17 - 02:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Не спится Виктор Янгович? Все думаете о высоких материях. Как помочь простому народу. Лучше подумайте на работе, что бы мусорных контейнеров всем хватало. Полторы тысячи в месяц все платим. А мусор приходится выносить за 3 квартала.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6523
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.08.17 - 03:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
То был социальный заказ. И раньше их никто нормальный здравомыслящий человек даже в руки их не брал. Так и останутся гнить на полках казенных библиотек в кириллице.


Я с вами совершеннейшим образом согласен.
Считаю, практически всем в нашем независимом и суверенном государстве вполне достаточно уметь считать до ста, и написать своё имя латиницей.
Нам нужны квалифицированные потребители, а не какие-то там образованные специалисты, знающие и умеющие много чего.

Цитата:
Доктор СИЗО:
Полторы тысячи в месяц все платим. А мусор приходится выносить за 3 квартала.


Не говорите.
Трамвай вон собираются пускать, а плашек на три восьмых дюйма не найти.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6523
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.08.17 - 03:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Заговорят конечно! А также на испанском, португальском, французском и немецком! Алфавит же один!!!


[внезапно прозревает]

И ведь и в самом деле.
Учат их учат казахском (на кириллице) в садике и школе, а они всё на русском норовят говорить и писать.
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Страница 51 из 51«1...495051
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